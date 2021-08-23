Ростех показал на форуме "Армия-2021" боевые возможности новейших огнеметных систем

"Структуры госкорпорации "Ростех" провели в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" презентацию работы инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) и тяжелой огнеметной системы ТОС-2", - говорится в сообщении.

КУБИНКА, 23 августа. /ТАСС/. Ростех продемонстрировал на форуме "Армия-2021" боевые возможности тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба госкорпорации.

По информации пресс-службы, участники мероприятия смогли увидеть подготовку техники к боевым действиям и оценить мощность ее выстрелов. Завершить проект ИСДМ и ТОС-2 планируется в конце 2021 года.

"Тяжелая огнеметная система (ТОС-2) предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях", - отметили в корпорации.

Как уточнили в пресс-службе, в состав ИСДМ "Земледелие", разработанного НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева, входят боевая машина на колесном шасси повышенной грузоподъемности с колесной формулой восемь на восемь, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов.