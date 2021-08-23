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Путин заявил, что сильной России нужен мощный Военно-морской флот

Президент отметил, что флот играет важную роль для обеспечения безопасности государства

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Сильной и суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки новых боевых кораблей и подводных лодок для военно-морского флота, которая проходит в режиме видеоконференции.

"Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности", - констатировал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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