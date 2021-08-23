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"Армия-2021"

Путин дал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ на трех верфях

Два подводных крейсера стратегического назначения заложены на "Севмаше", два корвета - на Амурском судостроительном заводе, две подлодки проекта "Варшавянка" - на "Адмиралтейских верфях"
© Рамиль Ситдиков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ РФ сразу на трех верфях - в Северодвинске, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре. Церемония прошла в режиме видеоконференции.

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Два подводных крейсера стратегического назначения заложены на северодвинском "Севмаше", два корвета - на Амурском судостроительном заводе, две подлодки проекта "Варшавянка" - на "Адмиралтейских верфях" (все предприятия входят в систему Объединенной судостроительной корпорации).

На "Севмаше" установили закладные доски на атомные подводные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин", на "Адмиралтейских верфях" - на субмарины "Можайск" и "Якутск" (5-я и 6-я лодки в серии из шести лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота), а также на корветы "Грозный" и "Буйный".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Армия-2021"
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