Путин осмотрел центр военно-патриотического воспитания "Авангард" в парке "Патриот"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", расположенный в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, где в понедельник открылся военно-технический форум "Армия-2021".

В частности, глава государства прошел в административно-учебный корпус, где на специальном стенде была представлена информация о центре. Он также осмотрел симулятор прыжка с парашютом и тренажеры вождения тяжелой техники.

Помимо этого президенту показали мультимедийный интерактивный тир, комнату тактической и пневматической стрельбы. Путин побывал и в жилых помещениях: ему представили корпуса и комнаты, где размещаются курсанты, а также места для отдыха.

Следующим пунктом его программы стал осмотр спортивных объектов. На площадке, предназначенной для занятий физической культурой, глава государства также пообщался с участниками одной из смен "Авангарда". После этого Путин побывал в спортивном комплексе "Тайфун", где осмотрел в том числе залы единоборств и игровых видов спорта.

О центре

Строительство учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в парке "Патриот" профинансировано Москвой и Московской областью. Лагерь рассчитан на одновременное проживание и обучение 600 человек. Проект и концептуальные решения разработали специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Комплекс был возведен за 372 дня: торжественная церемония закладки первого камня в основание центра состоялась 10 сентября 2019 года, а в сентябре 2020 года он был сдан в эксплуатацию.

На площади 25 га строители возвели двухэтажный учебно-административный корпус с актовым залом на 960 мест, пять спальных корпусов на 120 человек каждый, общежитие для персонала на 160 мест, столовую, медпункт, крытый спортивный комплекс, а также спортивные сооружения, в том числе стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и зрительскими трибунами.

Также на территории центра созданы силовые уличные тренажеры, четыре площадки для мини-футбола, гандбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, гимнастический городок, полоса препятствий с водной преградой, хоккейная коробка, туристическая зона, скалодром, галерея для стрельбы из охолощенного оружия.

Под руководством 170 профессиональных педагогов, инструкторов, тренеров школьники старших классов и учащиеся колледжей смогут получать разнообразные знания в области современных военных и гражданских технологий. Сборы рассчитаны на пять дней интенсивных теоретических, практических и спортивных занятий. В год учебный центр будет принимать около 30 тыс. старшеклассников.