Рогозин пообещал загрузить работой неиспользующиеся мощности Роскосмоса

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Роскосмос принципиально не будет продавать не использующиеся сейчас производственные площадки, а наладит на них производство гражданской продукции в рамках программы диверсификации. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Принципиально не продаем излишки производственных площадей, а организуем площадки для производства гражданской продукции" , - отметил Рогозин во время пленарного заседания "Диверсификация ОПК. Стратегические приоритеты и главные задачи".

Ранее Рогозин доложил президенту России, что выручка Роскосмоса в 2020 году осталась почти на уровне 2019 года, по программам диверсификации она увеличилась почти вдвое - до 12 млрд рублей.

Сбыт продукции гражданского назначения

Глава Роскосмоса также предложил несколько мер, которые позволят наладить сбыт продукции гражданского назначения, которую производят предприятия космической отрасли и ОПК в рамках программ диверсификации.

"Мы предлагаем расширять применение инструментов квотирования на новые группы продукции и осуществлять более широкое распространение квот на естественные монополии", - сказал Рогозин.

Вторым шагом, считает глава Роскосмоса, должно стать обеспечение оперативного наполнения реестров отечественной продукции для осуществления требований минимальной доли закупок российских товаров и услуг.

"Надо сделать так, чтобы у руководителей субъекта федерации были в их отчетности как руководителей определенные показатели, что они реально сделали, чтобы обеспечить внедрение новых медицинских технологий в нашей стране <…> У нас нет единого центра, куда мы можем обращаться с нашим оборудованием, нам приходится общаться с каждым губернатором ,и мы это делаем. Но лучше было бы, чтобы их личные коэффициенты полезности во многом зависели от того, какая продукция внедряется в клиниках на территории РФ", - добавил Рогозин.

Глава Роскосмоса также попросил радикально упростить процедуру закупок для препдриятий оборонной промышленности, которые реализуют проекты диверсификации, а также нераспределения накладных расходов на этапе вывода на рынок как минимум на этапе первых трех-четырех лет.