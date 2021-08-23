Шойгу: в России настроены на динамичное развитие ВТС с Саудовской Аравией

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российском военном ведомстве настроены на динамичное развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Саудовской Аравией.

"Настроены на поступательное развитие двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Шойгу на встрече с заместителем министра обороны Саудовской Аравии принцем Xаледом бен Салманом Аль-Саудом в понедельник.

Он поблагодарил заместителя министра обороны Королевства Саудовская Аравия принца Халеда Бен Салмана за то, что он посетил VII Международный военно-технический форум "Армия-2021".

"На его площадках вы сможете ознакомиться с новейшим российскими образцами, в том числе с образцами, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии", - сказал Шойгу. "Рассматриваем ваше личное участие в форуме как подтверждение курса Саудовской Аравии на дальнейшее укрепление сотрудничества с Россией", - отметил министр обороны РФ.

Он подчеркнул, что конструктивному диалогу между нашими военными ведомствами способствуют доверительные и уважительные отношения глав двух государств.

В присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу заместителем министра обороны России Александром Фоминым и заместителем министра обороны Саудовской Аравии принцем Халедом Бен Салманом было подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о военном сотрудничестве.