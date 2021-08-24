В России создали новую кумулятивно-осколочную гранату для гранатометов

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Новейшая кумулятивно-осколочная граната ВКО-25 для гранатометов, созданная новосибирскими учеными из Института прикладной физики, может кардинальным образом изменить тактику ближнего боя; эта граната, впервые представленная на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", фактически не оставляет шансов для выживания солдатам противника. Как пояснили корреспонденту ТАСС на стенде института, граната предназначена для стрельбы из армейских гранатометов и гранатометов специального назначения калибра 40 мм.

"Наличие в боекомплектах гранатометов выстрела ВКО-25 расширяет тактические возможности гранатометных комплексов, поскольку обеспечивает эффективное поражение живой силы за укрытиями различных типов (кирпичные, бетонные, деревянные, панельные стены) и в кабинах легкобронированной техники", - сказал представитель института.

"Новой гранатой мы можем вести стрельбу на дальность до 400 м, выводя из строя все типы легкобронированной и легкоуязвимой техники, защищенные броневыми листами объекты, самолеты и вертолеты на открытых площадках, комплексы радиотехнического оборудования и т. д.", - добавил он.

По его словам, при массе выстрела 280 граммов граната в ходе динамических испытаний насквозь пробивала гомогенную броню толщиной 120 мм или бетонный блок толщиной 400 мм. При статических испытаниях пробивалась броня толщиной 160-170 мм.

На стенде АО "Институт прикладной физики" в подмосковном парке "Патриот" новосибирские ученые представили различные образцы гомогенной брони со сквозными отверстиями от новой кумулятивно-осколочной гранаты.