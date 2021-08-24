"Высокоточные комплексы" планируют оснастить БМП-3 активной защитой

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. ПАО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") оснастит боевую машину пехоты БМП-3 комплексом активной защиты в ходе модернизации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Улучшение изделия по основным тактико-техническим характеристикам ведется постоянно. Для повышения уровня защищенности устанавливаются решетчатые экраны, комплекты навесной динамической защиты, прорабатывается вопрос применения установки систем активной защиты. Повышение командной управляемости достигается за счет внедрения современного программно-технического комплекса", - проинформировали в "Высокоточных комплексах".

Модернизированная БМП-3 будет способна применяться в условиях Севера. "Для улучшения подвижности разрабатывается новая гусеница с уменьшенным давлением на грунт, что позволит использовать БМП-3 для охраны северных территорий, обеспечит изделию повышенную проходимость. Кроме того, в скором времени планируется оснащение БМП-3 силовой установкой с использованием двигателя УТД-32Т мощностью 660 л. с.", - отметили в холдинге.

Огневая мощь улучшенной машины будет повышена за счет введения в состав боекомплекта высокоточных боеприпасов. "По направлению повышения эффективности комплекса вооружения рассматриваем возможность использования управляемых боеприпасов", - добавили в пресс-службе.

БМП-3 является одним из основных образцов бронетехники Вооруженных сил РФ и наиболее популярной БМП в мире.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке в период с 22 по 28 августа.