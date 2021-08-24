Источник: РФ развернет в Сахалинской области "охотника за невидимками" РЛС "Резонанс-Н"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Принято решение развернуть на Дальнем Востоке несколько радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н", способных обнаруживать и давать целеуказания по гиперзвуковым и стелс-целям. Первую из них развернут в Сахалинской области, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года на Дальнем Востоке планируется к развертыванию до пяти РЛС "Резонанс-Н", первая из них будет развернута в Сахалинской области. Точное место дислокации станции определит военное ведомство", - сказал он на полях международного военно-технического форума "Армия-2021".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник ТАСС сообщал, что подготовка штатных боевых расчетов для работы с этой станцией начнется в 2022 году с развертыванием в учебном центре радиотехнических войск ПВО ВКС во Владимирской области одномодульной РЛС этого типа.

В настоящее время в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота несут боевое дежурство или развернуты три четырехмодульных РЛС типа "Резонанс-Н" кругового обзора, еще две находятся в стадии развертывания в Арктике.

РЛС "Резонанс-Н" работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука. РЛС способны обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям - на дальности до 1200 км, по высоте - до 100 км.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.