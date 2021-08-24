Новый багги на базе бронемашины "Стрела" создадут за год

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Военно-промышленная компания (ВПК) создаст багги на базе бронеавтомобиля "Стрела" в течение года. Об этом в интервью ТАСС на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"Для Минобороны мы сегодня делаем более легкий багги на базе "Стрелы". Надеюсь, что в течение года мы его сделаем. Мы ведем сейчас переговоры о возможной продаже этих багги потенциальным инозаказчикам", - сказал он.

По его словам, багги на базе "Стрелы" было уже испытано. "Стоит отметить, что багги на базе "Тигра", "Стрелы" и "ВПК-Урала" были испытаны на учениях "Кавказ-2020", - сказал глава ВПК.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" в период с 22 по 28 августа.