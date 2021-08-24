Военно-промышленная компания продала за рубеж 60 новейших бронемашин "ВПК-Урал"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Военно-промышленная компания (ВПК) продала за рубеж 60 единиц новейших бронеавтомобилей "ВПК-Урал". Об этом в интервью ТАСС на Международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"Мы сильно доработали машину "Урал-ВПК", более того, уже 60 машин продано за рубеж", - сказал он.

По его словам, отечественные потенциальные заказчики также проявляют интерес к "ВПК-Урал". "Еще две машины отправлены для испытаний в интересах Росгвардии и Министерства обороны РФ соответственно", - добавил глава ВПК.

"ВПК-Урал" с колесной формулой 4х4 разработан на основе коммерческого шасси автомобиля "Урал" с применением компонентов, созданных в ходе инициативной разработки. Впервые машину представили на форуме "Армия-2019".

Согласно данным разработчика, полная масса "ВПК-Урал" составляет 14,5 т, бронеавтомобиль способен развивать скорость около 100 км/ч и перевозить 12 человек. Машина оснащена российским дизельным двигателем ЯМЗ-336. Она обеспечивает защиту от 7,62-миллиметровых бронебойных пуль и способна выдержать подрыв взрывного устройства с массой взрывного вещества до 6 кг.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" в период с 22 по 28 августа.