Новый бронетранспортер будет создан на базе БТР-82А

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Военно-промышленная компания (ВПК) намерена разработать новый бронетранспортер (БТР) на базе БТР-82АТ. Об этом в интервью ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.
"Мы намерены сделать бронемашину класса БТР-82А с передним расположением двигателя, с задней аппарелью и возможностью транспортировки 10-12 человек. Эта машина будет с нашим новым модулем, в ней будут применяться узлы и агрегаты бронеавтомобиля "Атлет". Мы такой проект нарисовали и уже понимаем, сколько нужно времени и средств для его реализации", - сказал он.
По его словам, новая машина будет делаться ВПК в инициативном порядке. "Если клиент нас поддержит и, например, частично поучаствует в этой работе - в первую очередь я говорю о Министерстве обороны, - конечно, это будет быстрее. Если нет, то будем делать в инициативном порядке и дальше уже предлагать всем клиентам", - добавил Красовицкий.
Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.