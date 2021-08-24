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"Армия-2021"

Новый бронетранспортер будет создан на базе БТР-82А

В машине будут применяться узлы и агрегаты бронеавтомобиля "Атлет"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Военно-промышленная компания (ВПК) намерена разработать новый бронетранспортер (БТР) на базе БТР-82АТ. Об этом в интервью ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

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"Мы намерены сделать бронемашину класса БТР-82А с передним расположением двигателя, с задней аппарелью и возможностью транспортировки 10-12 человек. Эта машина будет с нашим новым модулем, в ней будут применяться узлы и агрегаты бронеавтомобиля "Атлет". Мы такой проект нарисовали и уже понимаем, сколько нужно времени и средств для его реализации", - сказал он.

По его словам, новая машина будет делаться ВПК в инициативном порядке. "Если клиент нас поддержит и, например, частично поучаствует в этой работе - в первую очередь я говорю о Министерстве обороны, - конечно, это будет быстрее. Если нет, то будем делать в инициативном порядке и дальше уже предлагать всем клиентам", - добавил Красовицкий.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.

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