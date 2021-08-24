Новый бронетранспортер будет создан на базе БТР-82А

"Мы намерены сделать бронемашину класса БТР-82А с передним расположением двигателя, с задней аппарелью и возможностью транспортировки 10-12 человек. Эта машина будет с нашим новым модулем, в ней будут применяться узлы и агрегаты бронеавтомобиля "Атлет". Мы такой проект нарисовали и уже понимаем, сколько нужно времени и средств для его реализации", - сказал он.

По его словам, новая машина будет делаться ВПК в инициативном порядке. "Если клиент нас поддержит и, например, частично поучаствует в этой работе - в первую очередь я говорю о Министерстве обороны, - конечно, это будет быстрее. Если нет, то будем делать в инициативном порядке и дальше уже предлагать всем клиентам", - добавил Красовицкий.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.