Российская военная база в Таджикистане получила новые противотанковые комплексы "Корнет"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Новые противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет" усилили 201-ю российскую военную базу в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"На вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поступила партия современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". Новые комплексы находятся на вооружении артиллерийских подразделений российского соединения", - говорится в сообщении.

ПТРК "Корнет" предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы - 5,5 км, минимальная - 100 м.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.