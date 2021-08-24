"Рособоронэкспорт" получил заявки на бронемашину "Бумеранг" от стран Персидского залива

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") получил заявки от ряда стран Африки и Персидского залива на поставку боевой бронированной машины "Бумеранг". Об этом ТАСС в ходе международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщили в "Рособоронэкспорте".

"Партнеры из страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и СНГ проявляют большую заинтересованность в новейшей унифицированной боевой платформе "Бумеранг". Ведем активную работу по ее продвижению. На сегодня уже имеем заявки от ряда стран Африки и Персидского залива", - сообщили в "Рособоронэкспорте".