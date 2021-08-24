"Танковый вальс" покажут на форуме "Армия-2021" в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Динамический показ техники, в рамках которого планируется демонстрация авиации, "танковый вальс" и историческая реконструкция с участием техники времен Великой Отечественной войны, а также экскурсии на боевые корабли планируются в Севастополе во время форума "Армия-2021", сообщил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, тезисы выступления которого предоставила пресс-служба ЧФ.

По его словам, в этом году форум пройдет на четырех площадках: в городах-героях Севастополе, Керчи и Новороссийске, а также впервые в Симферополе.

"Безусловно, самым зрелищным элементом форума на всех площадках станет динамический показ боевых возможностей военной техники. Для зрителей военнослужащие Черноморского флота и армейского корпуса продемонстрируют тактические приемы современного боя с применением армейской авиации.

Программа динамического показа по сравнению с прошлым годом значительно обновлена новыми эпизодами, демонстрирующими действия разведывательно-диверсионных групп, береговой ударной группы при нанесении ракетного удара, исполнения экипажами танков Т-72Б3М "Танкового вальса".

Впервые в ходе динамического показа спланирована историческая часть, демонстрирующая знаковые события в истории города Севастополя с проведением реконструкций и показом техники времен Великой Отечественной войны", - отметил Осипов.

Он уточнил, что в зонах статического показа будут представлены десятки единиц современного вооружения и техники. Посетители форума смогут рассмотреть, как снаружи, так и внутри танки Т-72Б3М, бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун" и "Рысь", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, артиллерию малой и большой мощности, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", а также множество других образцов вооружения и военной техники.

Показ кораблей

Кроме того, все желающие смогут посетить статический показ кораблей флота, который будет организован на причале морского вокзала Севастополя.

"Также знаковым событием форума и для Черноморского флота в целом станет торжественное вручение боевых знамен дивизий и полков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Реликвии будут переданы музею-заповеднику героической обороны и освобождения Севастополя, Керченскому музею истории обороны Аджимушкайских каменоломен, Феодосийскому краеведческом музею древностей и Крымскому историко-краеведческому музею", - добавил адмирал.

Он также подчеркнул, что из-за ситуации с коронавирусом особое внимание уделено санитарно-противоэпидемическим мерам. "К участию в форуме будут допускаться лица, имеющие иммунитет к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания, либо с отрицательными результатами обследования на COVID-19 методом ПЦР. На площадках форума будут организованы термометрия посетителей, контроль соблюдения масочного режима, развернуты пункты со средствами индивидуальной защиты (масками, респираторами, перчатками), антисептиками для дезинфекции рук", - пояснил командующий.

Форум в Симферополе

Уточняется, что площадкой в Симферополе, где форум пройдет впервые, станет аэродром Заводское. Мининформ Крыма со ссылкой на пресс-службу ЧФ также сообщил, что в Симферополе будут продемонстрированы тактические приемы современного боя, в том числе действия тактического воздушного десанта на вертолетах Ми-8.

Будут представлены возможности танка Т-72Б3, стоящего на вооружении соединения береговой обороны армейского корпуса, и беспилотного летательного аппарата "Элерон-3".