Шойгу: РФ ценит стремление Египта развивать всесторонние отношения между двумя странами

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу провел во вторник в Москве переговоры с министром обороны и военной промышленности Египта генерал-полковником Мухаммедом Ахмедом Заки. В ходе двусторонней встречи стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество.

"Уважаемый господин министр, рад приветствовать вас в Москве. Мы высоко ценим стремление египетского руководства в развитии всесторонних отношений между нашими странами, в том числе и в военной области. Египет для нас - надежный партнер в Северной Африке и на Ближнем Востоке", - сказал Шойгу, открывая встречу.

Он предложил египетскому коллеге обсудить актуальные вопросы российско-египетского военного сотрудничества и дальнейшие совместные шаги.