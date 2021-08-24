Свыше 1,5 тыс. военных примут участие в специальных учениях МТО на западе России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники привлечены к специальным учениям по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ, которые пройдут на 11 полигонах и семи аэродромах Западного военного округа. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, учения, которые стартовали сегодня, пройдут под руководством заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова.

По данным министерства, учения одновременно будут проводиться на 11 полигонах, расположенных на территории Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской и Московской областей, также будут задействованы семь аэродромов. "Всего в учениях примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, порядка 400 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

"В рамках учений будут отрабатываться практические задачи по всем видам тылового и технического обеспечения - перевозке войск и воинских грузов, строительству мостовых переходов и наведению железнодорожных мостов, автомобильных и паромных переправ, восстановлению вооружения и военной техники в условиях боевых действий, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск", - процитировали в военном ведомстве Булгакова.

По его слова, каждый военнослужащий получит реальную практику, повысит или получит новые знания, усовершенствует свои навыки и умения для гарантированного выполнения поставленных задач как в повседневной деятельности, так и в боевой обстановке. В Минобороны также сообщили, что в ходе морской фазы учений будут отработаны практические действия сил Балтийского флота по развертыванию и применению элементов морского перегрузочного района и пополнению запасов в море.

Учения являются одним из мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения вооруженных сил и станут контрольным этапом проверки готовности к совместным стратегическим учениям "Запад-2021".