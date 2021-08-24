"Уралвагонзавод" подготовил морскую пушку АУ-220М к серийному производству

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) подготовил к серийному производству новейший морской дистанционно управляемый боевой модуль АУ-220М. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Артустановка готова к серийному производству. Вместе с тем большой интерес к ее закупкам проявлен инозаказчиками", - проинформировали в УВЗ.

Как отметили в концерне, новый модуль разработан в инициативном порядке. "Артустановка предназначена для вооружения катеров и кораблей водоизмещением от 150 тонн в стандартном исполнении или от 250 тонн при палубном варианте размещения на корабле. Она имеет готовый к стрельбе боезапас, достаточный для поражения восьми типовых целей, оборудована собственной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения целей", - сообщили в УВЗ.

В концерне добавили, что благодаря оснащению системой автоматического управления и контроля, включая выбор типа боеприпаса (в том числе, из линейки перспективных), АУ-220М способна эффективно поражать воздушные, морские и береговые цели на дальности до 6 км.

Модуль АУ-220М считается самой современной и автоматизированной морской пушкой среднего калибра в мире.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.