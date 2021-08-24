Шойгу назвал Египет стратегическим партнером России на Африканском континенте

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Делегации оборонных ведомств России и Египта обсудили во вторник в Москве вопросы дальнейшего взаимодействия на седьмом заседании совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

"Египет является стратегическим партнером России на Африканском континенте. С удовлетворением отмечаем близость взглядов Москвы и Каира на вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, - сказал Шойгу, открывая пленарное заседание. - Важно вместе противостоять этим угрозам, ставшим очередным удобным инструментом в руках западных держав".

Министр обороны РФ подтвердил настрой на продолжение активного взаимодействия с Египтом в укреплении безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Он отметил, что, несмотря на введенные по всему миру ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, динамика российско-египетских контактов остается на высоком уровне.

Шойгу также поблагодарил египетских коллег за участие в форуме "Армия-2021" и в Армейских международных играх. "Считаю это знаком надежного и перспективного сотрудничества между военными ведомствами наших стран. Мы всегда рады видеть наших египетских друзей в России", - сказал Шойгу.