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"Армия-2021"

Десантно-штурмовой полк сформируют в Крыму к 1 декабря

Новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Новый десантно-штурмовой полк будет сформирован в Крыму к 1 декабря. Об этом ТАСС сообщил во вторник командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Указ президента РФ о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года", - сказал он на полях Международного военно-технического форума "Армия-2021".

Новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск). Ранее ВДВ в Крыму были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации.

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