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"Армия-2021"
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Минобороны заключило контракт на 30 вертолетов Ка-52М

Контракт заключили на два следующих года

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Заключен контракт на поставку Минобороны 30 модернизированных вертолетов Ка-52М до 2023 года. Об этом сообщил во вторник глава холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.

"Заключен контракт на 30 вертолетов на два года - 2022, 2023-й [годы]", - сказал он.

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 "Аллигатор". По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей. Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

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Россия"Армия-2021"
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