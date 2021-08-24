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"Армия-2021"

ВМФ получит новые средние разведывательные корабли

Минобороны подписало контракты с Зеленодольским заводом имени А.М. Горького и Средне-Невским судостроительным заводом

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны подписало контракт с Зеленодольским заводом имени А.М. Горького на поставку серии средних разведывательных кораблей. Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

"В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" подписан государственный контракт на изготовление и поставку средних разведывательных кораблей. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор завода Александр Филиппов", - сказали в военном ведомстве.

Также был подписан контракт со Средне-Невским судостроительным заводом на строительство и поставку базового тральщика проекта 12700.

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Россия"Армия-2021"
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