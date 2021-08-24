Минобороны подписало контракт на боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-2

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны России подписало контракт на поставку боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-2 в войска. Об этом сообщили во вторник журналистам в военном ведомстве.

"В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" был подписан контракт на изготовление и поставку боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-2", - сказали в там.

Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и генеральный директор НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева Александр Смирнов.

Кроме того, с предприятием были подписаны контракты на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противопехотными минами, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противотанковым минами и на поставку учебных транспортно-пусковых контейнеров к инженерной системе дистанционного минирования.