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"Армия-2021"

Минобороны подписало контракт на боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-2

Оборонное ведомство и НПО "Сплав" подписали контракт в рамках форума "Армия-2021"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны России подписало контракт на поставку боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-2 в войска. Об этом сообщили во вторник журналистам в военном ведомстве.

"В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" был подписан контракт на изготовление и поставку боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-2", - сказали в там.

Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и генеральный директор НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева Александр Смирнов.

Кроме того, с предприятием были подписаны контракты на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противопехотными минами, транспортно-пусковых контейнеров с кассетными противотанковым минами и на поставку учебных транспортно-пусковых контейнеров к инженерной системе дистанционного минирования.

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Россия"Армия-2021"
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