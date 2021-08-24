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"Армия-2021"
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Минобороны РФ заключило первый контракт на робототехнический комплекс "Штурм"

Ведомство также подписало контракт с ОАО "766-е управление производственно-технологической комплектации" на изготовление и поставку робототехнических комплексов пожаротушения "Уран-14"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны России подписало первый контракт на поставку опытного образца тяжелого штурмового робототехнического комплекса "Штурм" с Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

"В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" подписан государственный контракт на поставку тяжелого штурмового робототехнического комплекса "Штурм", - сообщили в министерстве.

Кроме того, был подписан контракт с ОАО "766-е управление производственно-технологической комплектации" на изготовление и поставку робототехнических комплексов пожаротушения "Уран-14".

Теги
Россия"Армия-2021"
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