Уральский округ Росгвардии сократил долю срочников за пять лет с 12% до 2,8%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Доля срочников в личном составе войск Уральского округа Росгвардии за пять лет сократилась с 12% до 2,8%, при этом в подразделениях охраны важных гособъектов и специальных грузов служат только контрактники. Об этом в интервью ТАСС сообщил Герой России, командующий Уральским округом Росгвардии генерал-полковник Олег Козлов.

"Пять лет назад у нас было в Уральском округе 12% военнослужащих срочной службы, в настоящий момент у нас эта цифра составляет всего 2,8% от всего списочного состава. В подразделениях охраны важных государственных объектов и специальных грузов служат все контрактники и только в частях всестороннего обеспечения у нас есть еще военнослужащие срочной службы. Конечно, мы к этому [укомплектованию личного состава только контрактниками] стремимся", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в округе за пять лет было обновлено военной и специальной технике на 11,5%. "В этом году мы ожидаем до 100 единиц техники, более 300 единиц вооружения для обновления всего нашего и автопарка, и вооружения", - пояснил он. По словам командующего, новых подразделений на территории округа создавать не планируется, состав сил и средств отвечает поставленным на сегодняшний день задачам.

Герой России генерал-полковник Олег Козлов, командовавший Южным округом Росгвардии, назначен указом президента РФ от 30 июля 2021 года командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ. 24 августа замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант юстиции Игорь Ильяш вручил ему личный штандарт командующего округом.

Уральский округ войск национальной гвардии РФ дислоцирован на территории шести регионов: Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа.