"Туполев" модернизирует для Минобороны ракетоносцы Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ подписало с ПАО "Туполев" контракт на модернизацию Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ. Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

"В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" подписан государственный контракт на модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-95МС в вариант Ту-95МСМ", - сказали в Минобороны.

Документ подписали заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и управляющий директор "Туполева" Вадим Королев.

В результате модернизации у ракетоносцев существенно возрастут точность навигации и показатели надежности, будет продлен срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшены взлетно-посадочные характеристики. На самолет установят новые системы управления вооружением, управления самолетом, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, радиолокационную станцию, средства объективного контроля.