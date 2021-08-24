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"Армия-2021"

Минобороны заключило контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон"

Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" с НПО машиностроения. Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

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"Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета "Циркон"). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову", - сказали в военном ведомстве.

Универсальная гиперзвуковая крылатая ракета предназначена для поражения морских и наземных целей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около 9 М и поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.

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