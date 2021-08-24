Минобороны подписало контракт на поставку партии танков Т-90М "Прорыв"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 24 августа. / ТАСС/. Минобороны России и "Уралвагонзавод" подписали на форуме "Армия-2021" контракт на поставку очередной партии танков Т-90М "Прорыв", а также на модернизацию до уровня Т-90М строевых танков Т-90, сообщили журналистам в министерстве.

"Подписаны государственные контракты на поставку танков Т-90М и на капитальный ремонт танков Т-90 с модернизацией до уровня Т-90М", - сказали в ведомстве.