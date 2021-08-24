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"Армия-2021"
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Минобороны подписало контракт на поставку партии танков Т-90М "Прорыв"

Также заключен договор на модернизацию до уровня Т-90М строевых танков Т-90

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 24 августа. / ТАСС/. Минобороны России и "Уралвагонзавод" подписали на форуме "Армия-2021" контракт на поставку очередной партии танков Т-90М "Прорыв", а также на модернизацию до уровня Т-90М строевых танков Т-90, сообщили журналистам в министерстве.

"Подписаны государственные контракты на поставку танков Т-90М и на капитальный ремонт танков Т-90 с модернизацией до уровня Т-90М", - сказали в ведомстве.

Кроме того, ведомство заключило контракт с "Ремдизелем" на поставку защищенных авиадесантируемых автомобилей спецназначения, бронированных санитарных автомобилей, а также на капремонт легких бронированных тягачей МТ-ЛБ, на которые установят пулеметы "Корд".

Теги
Россия"Армия-2021"
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