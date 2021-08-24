{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Армия-2021"

Минобороны подписало контракт на поставку ударного беспилотника "Иноходец-РУ"

Также подписан госконтракт с компанией УЗГА на поставку дронов "Форпост-Р"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны России подписало на военно-техническом форуме "Армия-2021" контракт на поставку ударного беспилотника "Иноходец-РУ", сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

"Подписан государственный контракт на поставку комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Иноходец-РУ", - сказали в Минобороны.

Контракт подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Также с другими компаниями были подписаны контракты на поставку в войска управляемых и неуправляемых боеприпасов для беспилотников.

Кроме того, подписан госконтракт с компанией УЗГА на поставку дронов "Форпост-Р".

Теги
Россия"Армия-2021"
"Армия-2021"
Минобороны заключило более 40 контрактов на 500 млрд рублей на форуме "Армия"
По словам замглавы ведомства Алексея Криворучко, подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации Государственной программы вооружения
Читать полностью