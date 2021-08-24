Минобороны заключило контракт на поставку партии гиперзвуковых ракет "Кинжал"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ подписало контракт на поставку партии гиперзвуковых ракет "Кинжал" с Конструкторским бюро машиностроения (КБМ). Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

"В ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" подписан государственный контракт на изготовление и поставку ракет "Кинжал", - сказали в военном ведомстве.

Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин.

Как сообщал ранее ТАСС в кулуарах форума источник в военном ведомстве, Минобороны подпишет на форуме несколько десятков контрактов на разработку и производство новейших образцов вооружений и военной техники, включая ракеты гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал".