Минобороны подписало на "Армии-2021" контракт на поставку крылатых ракет "Калибр"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ в рамках форума "Армия-2021" заключило очередной контракт на поставку крылатых ракет "Калибр", сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Подписан контракт на поставку крылатой ракеты большой дальности морского базирования 3М-14", - сказали в ведомстве, не уточняя детали.

Дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава комплекса "Калибр", летящей на дозвуковой скорости, составляет до 2 500 км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса "Калибр-НК", для подлодок - "Калибр-ПЛ". "Калибром", в частности, вооружаются российские фрегаты проекта 22350, корветы проекта 21631 "Буян-М", многоцелевые атомные подлодки проекта 885 типа "Ясень", неатомные субмарины проектов 877 и 636.3 и другие корабли.

Максимальная масса боевой части стоящих на вооружении "Калибров", по некоторым данным, достигает 500 кг. Эти ракеты применялись российскими боевыми кораблями и подлодками для ударов по объектам террористов в Сирии.