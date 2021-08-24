МВД РФ получило укороченную версию АК-12 для опытной эксплуатации

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел РФ получило укороченные автоматы АК-12 для опытной эксплуатации. Об этом сообщили ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" в пресс-службе группы компаний (ГК) "Калашников".

"Укороченные версии АК-12 переданы в МВД в опытную эксплуатацию, чтобы заказчик мог определиться с необходимостью таких изделий в своей системе вооружения. Подразделения сил специального назначения склоняются в сторону длинного автомата", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в "Калашникове", потенциальные заказчики проявляют интерес и к новейшему малогабаритному автомату АМ-17. "Заказчики также проявляют интерес к АМ-17 - компактному и легкому автомату, который можно использовать в транспортных операциях. Планируем выйти с этим изделием на госиспытания в этом году, уже изготовлена опытная партия", - добавили в пресс-службе.