Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"

Представители Минобороны России подписали 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021" в Подмосковье целый ряд контрактов на поставку оружия - от гиперзвуковых ракет до ударных беспилотников и боевых роботов.

По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, всего военные подписали более 40 контрактов общим объемом свыше 500 млрд рублей. Это заметно скромнее, чем год назад, когда министерство заказало оружия на 1,16 трлн рублей, но по итогам выполнения всех соглашений вооруженные силы пополнят более 1,3 тыс. единиц техники.

ТАСС собрал главное из того, что получат российские военные в ближайшие годы.

Роботы и беспилотники