Гиперзвуковые ракеты и боевые роботы. Что Минобороны заказало на форуме "Армия-2021"

Представители Минобороны России подписали 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021" в Подмосковье целый ряд контрактов на поставку оружия - от гиперзвуковых ракет до ударных беспилотников и боевых роботов.
По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, всего военные подписали более 40 контрактов общим объемом свыше 500 млрд рублей. Это заметно скромнее, чем год назад, когда министерство заказало оружия на 1,16 трлн рублей, но по итогам выполнения всех соглашений вооруженные силы пополнят более 1,3 тыс. единиц техники.
ТАСС собрал главное из того, что получат российские военные в ближайшие годы.
Роботы и беспилотники
- Тяжелый штурмовой робототехнический комплекс "Штурм" от Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в состав "Уралвагонзавода"), основанный, по данным открытых источников, на платформе танка Т-72. Пока речь идет об опытном образце.
- Комплексы "Уран-14", предназначенные для борьбы с пожарами. Это продолжение линейки роботов "Уран-6" и "Уран-9".
Описание
Робототехнические комплексы "Уран-14" , "Уран-9" и "Уран-6"© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Гиперзвук и авиация
- Новые партии гиперзвуковых ракет "Кинжал" (для Воздушно-космических сил России) и "Циркон" (для Военно-морского флота). Кроме того, заказана модернизация самолетов МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжала", и модернизация очередной партии перехватчиков МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ.
- 30 ударных вертолетов Ка-52М - модернизированной версии Ка-52 "Аллигатор". От базовой машины новинка отличается радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решеткой и вооружением, унифицированным с другим новейшим ударным вертолетом Ми-28НМ. Поставки ожидаются в 2022-2023 годах.
Описание
Стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ© Татьяна Белякова/ТАСС
Бронетехника и автоматы
- Самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ" с орудием калибра 152 мм на платформе танка Т-90. Эта техника предназначена для уничтожения наземных целей на дальности до 70 км.
Описание
САУ "Коалиция-СВ"© Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Зенитные управляемые ракеты 9М333 ЗРК "Стрела-10"© Антон Новодережкин/ТАСС
Российский флот
- Средние разведывательные корабли от Зеленодольского завода имени А. М. Горького и еще один базовый тральщик проекта 12700 "Александрит" от Средне-Невского судостроительного завода.
- В понедельник для ВМФ России начали строить сразу четыре подводные лодки: две стратегические атомные субмарины проекта 955А "Борей-А" "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" и две дизель-электрические проекта 636.3 "Варшавянка" "Можайск" и "Якутск". Кроме того, на Амурском судостроительном заводе заложили корветы проектов 20380 и 20385 "Грозный" и "Буйный".
- Помимо гиперзвуковых "Цирконов" российский флот получит очередную партию дозвуковых крылатых ракет "Калибр", успешно применявшихся во время операции в Сирии.