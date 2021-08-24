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МО РФ получит пять комплексов БПЛА "Иноходец-РУ" и две беспилотные системы "Платформа"

Управляться все БЛА будут с унифицированного наземного пункта, разработки и производства компании "Кронштадт

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" поставит Минобороны пять новейших беспилотных комплексов "Иноходец-РУ" и два комплекта БПЛА вертолетного типа "Платформа", сообщила во вторник пресс-служба компании.

"По заказу военного ведомства АО "Кронштадт" будет осуществлять поставки пяти комплексов с беспилотным летательным аппаратом "Иноходец-РУ" ("Сириус")", - говорится в сообщении.

По предоставленной информации, научно-производственное предприятие "Стрела" также осуществит поставки двух комплексов вертолетного типа "Платформа".

"Управляться все БЛА будут с унифицированного наземного пункта, разработки и производства компании "Кронштадт", - отметили на предприятии.

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