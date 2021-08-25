Новейшая ракета "Изделие 305Э" для боевых вертолетов производится серийно

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Ракета "Изделие 305Э", предназначенная для оснащения современных боевых вертолетов и впервые представленная на форуме "Армия-2021", производится серийно. Об этом ТАСС сообщил генеральный конструктор разработчика - Конструкторского бюро машиностроения - Валерий Кашин.

"Да, ведется серийное производство ракеты "Изделие 305Э", - сказал Кашин.

По его словам, "Изделие 305Э" дополнит управляемые ракеты семейства 9М120-1 "Атака", уже состоящие на вооружении российской армии. "В зависимости от поставленной задачи вертолет может оснащаться составом вооружения, в который входят как ракеты "Изделие 305Э", так и "Атака", - сообщил Кашин.

Как отметил генконструктор разработчика, новый образец позволяет уверенно поражать все типы целей на поле боя. "Ракета может уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки", - добавил он.

Кашин отметил, что "Изделие 305Э" адаптировано к новейшим российским вертолетам. "Ракета предназначена для Ми-28НМ и Ка-52М. Однако, при желании заказчика, она может быть адаптирована и к другим машинам", - добавил он.

Новая ракета отличается модульной конструкцией. "В зависимости от требований и поставленной задачи "Изделие 305Э" может оснащаться разными боевыми частями", - отметил Кашин.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в 22 по 28 августа в Кубинке.