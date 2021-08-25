{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

Минобороны РФ эвакуирует 500 граждан России, ОДКБ и Украины из Афганистана

Как сообщили в Минобороны РФ, на каждом самолета находятся бригады военных медиков с медоборудованием и медикаментами
© AP Photo/Rahmat Gul

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

На эту тему
Пустить к себе домой? Мир решает судьбу беженцев из Афганистана
Пустить к себе домой?

"25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", - сказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что "создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации". Самолеты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

"На каждом российском самолете военно-транспортной авиации для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, в самолетах есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичАфганистанБелоруссияУкраинаКиргизияТаджикистанУзбекистанРоссияСмена власти в Афганистане
"Армия-2021"
Новейшая ракета "Изделие 305Э" для боевых вертолетов производится серийно
По словам генконструктора разработчика, новый образец позволяет уверенно поражать все типы целей на поле боя
Новейшая ракета "Изделие 305Э" для боевых вертолетов производится серийно
Читать полностью