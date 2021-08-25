Минобороны РФ эвакуирует 500 граждан России, ОДКБ и Украины из Афганистана

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

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"25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", - сказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что "создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации". Самолеты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

"На каждом российском самолете военно-транспортной авиации для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, в самолетах есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.