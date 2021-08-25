"Кронштадт" обсуждает с МЧС возможность испытания беспилотников для тушения пожаров

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. АО "Кронштадт" ведет переговоры с МЧС о возможности задействования беспилотников вертолетного типа в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Сергей Богатиков на форуме "Армия".

"Мы сейчас наши вертолетные системы начинаем задействовать в экспериментах по доставке грузов и прорабатываем с МЧС возможность использования беспилотных вертолетов для тушения пожаров", - отметил Богатиков.

В настоящий момент беспилотники практически готовы к испытаниям, осталось вместе с МЧС отработать методологию применения и изготовить необходимую партию для выполнения этих задач. Предполагается, что с одного пункта управления можно будет управлять как вертолетом, так и самолетом-беспилотником.

"Беспилотник "Орион-Э" выполняет сразу несколько задач в этом варианте: мониторинг на больших пространствах и направление авиации, в том числе беспилотной, к месту пожара, а также является ретранслятором для беспилотного вертолета, увеличивая радиус его применения до сотен километров", - добавил Богатиков.

Беспилотник вертолетного типа с системой пожаротушения является разработкой предприятия "Стрела" (входит в ГК "Кронштадт"). Его максимальная взлетная масса составляет 450 кг. Система пожаротушения представляет собой бомбовую нагрузку, которая по сути является химическим порошковым огнетушителем.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.