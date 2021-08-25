"Уралвагонзавод" разработал серию дистанционных боевых модулей для ВМФ

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") разработал серию дистанционно управляемых боевых модулей (ДУБМ), предназначенных для оснащения кораблей Военно-морского флота. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ) разработал широкую линейку дистанционно управляемых боевых модулей калибров 7,62 мм, 12,7 мм и 30 мм для оснащения носителей различного назначения. При этом предусмотрено изготовление большинства модулей в нескольких исполнениях, включая морское", - проинформировали в УВЗ.

Как отметили в концерне, в настоящее время для флота созданы морские ДУБМ ДПВ-РБП калибра 12,7 мм для патрульных катеров и кораблей и модификация 30-миллиметрового модуля 32В01. "Морское исполнение ДПВ-РБП учитывает специфику интеграции электронной аппаратуры и прицельно-наблюдательного комплекса в корабельную систему управления, предусматривает обязательное усиление стойкости защитных покрытий деталей к агрессивному воздействию морской воды и специальную маскирующую наружную окраску. То же самое можно сказать в отношении корабельного боевого модуля калибра 30 миллиметров, представляющего собой морскую модификацию сухопутного боевого модуля 32В01 со стабилизированным вооружением и автоматом сопровождения целей, а также его вариант с вынесенным вооружением", - сообщили в УВЗ.

Большинство модулей прошли автономные испытания, подтвердившие соответствие предъявляемым требованиям, и находятся на завершающих стадиях государственных испытаний в составе носителей, включая корабли, добавили в концерне. "Часть модулей уже выпускаются серийно или находятся в стадии подготовки производства", - добавили в пресс-службе.

ЦНИИ "Буревестник" является крупнейшим российским разработчиком ствольной артиллерии.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.