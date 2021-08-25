{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу ознакомился с перспективными образцами авиационной техники для ВКС в Кубинке

Министр обороны осмотрел вертолет Ми-26Т2В, оборудованный медицинскими модулями, вертолеты Ка-226Т, Ми-28НМ, Ми-28НМ

АЭРОДРОМ КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. / ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на подмосковном аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего вооружения, разработанного для Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В частности, здесь были представлены модернизированный вертолет Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами "изделие 305", перспективная полевая технико-эксплуатационная часть для выполнения войскового ремонта авиационной техники, авиадвигатели отечественного производства.

Также министр обороны осмотрел вертолет Ми-26Т2В, оборудованный медицинскими модулями, вертолеты Ка-226Т, Ми-28НМ, Ми-28НМ, Ми-8МТВ5-М, Ми-38Т, многофункциональные самолеты Л-410 различных модификаций, новейший учебный самолет УТС-800 отечественного производства, позволяющий обучать технике пилотирования в диапазоне высот от 1 000 до 8 000 м. Все летательные аппараты были представлены на открытой части экспозиции.

Глава военного ведомства осмотрел авиатехнику, заслушал доклады представителей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации, ведущих российских предприятий-изготовителей и конструкторских бюро.

Кроме того, в ходе посещения авиационного кластера форума "Армия-2021" на аэродроме Кубинка, на котором представлено более 50 летательных аппаратов Воздушно-космических сил, Шойгу ознакомился с образцами новейшего авиационного вооружения, разработанного для ВКС, а также оценил пилотаж летчиков в рамках демонстрационного показа авиатехники.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Смена власти в Афганистане
Минобороны РФ эвакуирует 500 граждан России, ОДКБ и Украины из Афганистана
Как сообщили в российском ведомстве, на каждом самолете находятся бригады военных медиков с медоборудованием и медикаментами
Минобороны РФ эвакуирует 500 граждан России, ОДКБ и Украины из Афганистана
Читать полностью