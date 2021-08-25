Шойгу ознакомился с перспективными образцами авиационной техники для ВКС в Кубинке

АЭРОДРОМ КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. / ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на подмосковном аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего вооружения, разработанного для Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В частности, здесь были представлены модернизированный вертолет Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами "изделие 305", перспективная полевая технико-эксплуатационная часть для выполнения войскового ремонта авиационной техники, авиадвигатели отечественного производства.

Также министр обороны осмотрел вертолет Ми-26Т2В, оборудованный медицинскими модулями, вертолеты Ка-226Т, Ми-28НМ, Ми-28НМ, Ми-8МТВ5-М, Ми-38Т, многофункциональные самолеты Л-410 различных модификаций, новейший учебный самолет УТС-800 отечественного производства, позволяющий обучать технике пилотирования в диапазоне высот от 1 000 до 8 000 м. Все летательные аппараты были представлены на открытой части экспозиции.

Глава военного ведомства осмотрел авиатехнику, заслушал доклады представителей Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации, ведущих российских предприятий-изготовителей и конструкторских бюро.

Кроме того, в ходе посещения авиационного кластера форума "Армия-2021" на аэродроме Кубинка, на котором представлено более 50 летательных аппаратов Воздушно-космических сил, Шойгу ознакомился с образцами новейшего авиационного вооружения, разработанного для ВКС, а также оценил пилотаж летчиков в рамках демонстрационного показа авиатехники.