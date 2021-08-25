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"Армия-2021"

Завод "Залив" в Керчи, где строятся универсальные десантные корабли, модернизируют

После запуска в эксплуатацию приобретаемого оборудования мощности предприятия по обработке металла возрастут, сообщил глава судостроительной корпорации "АК Барс" Ренат Мистахов

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Судостроительный завод "Залив" в Керчи, где строятся, в частности, универсальные десантные корабли проекта 23900, будет модернизирован. Об этом сообщил ТАСС глава судостроительной корпорации "АК Барс" Ренат Мистахов на полях Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Разработана дорожная карта, которая охватывает все направления работ по подготовке производства предприятия к техническому перевооружению и модернизации. Определен перечень оборудования, необходимого для увеличения производственных мощностей завода в обеспечение своевременной постройки заказов", - сказал он.

По его словам, после запуска в эксплуатацию приобретаемого оборудования мощности предприятия по обработке металла возрастут с потенциальной возможностью увеличения объемов производства.

"Сформирован план мероприятий на 2020-2027 годы по подготовке основных фондов завода к строительству перспективных заказов, в рамках которого определены срочные, среднесрочные и долгосрочные работы", - сказал Мистахов.

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