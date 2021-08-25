Подводный комплекс "Янтарь" укрепит противоминную оборону акваторий баз ВМФ

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Робототехнический комплекс (шифр "Янтарь"), впервые представленный Средне-Невским судостроительным заводом и калининградским Научно-коммерческим проектно-производственным предприятием (НКППП) "Идробалтика" на форуме "Армия-2021", усилит противоминную защиту акваторий военно-морских баз флота. Об этом в среду сообщил ТАСС гендиректор НКППП Сергей Цуркан.

"Противоминная оборона акваторий военно-морских баз ВМФ может быть значительно укреплена многофункциональным робототехническим комплексом "Янтарь", который с помощью собственных телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов способен эффективно искать, идентифицировать, классифицировать и уничтожать подводные объекты при значительном волнении моря и в условиях нулевой видимости", - сказал он.

Цуркан уточнил, что в комплекс "Янтарь" входят телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА), способные нести разную по массе "полезную нагрузку". Они могут использоваться при обнаружении мин, как собственными гидроакустическими станциями, так и телекамерами. В то же время на них можно устанавливать полезные нагрузки для уничтожения мин. Имеется также специальный радиобуй, с помощью которого можно управлять аппаратом по радиоканалу, а не по нетонущему оптоволоконному кабелю, соединяющему командный центр управления кораблем с ТНПА напрямую.

Кроме того, комплекс "Янтарь" можно размещать на боевых кораблях, чтобы они имели возможность самостоятельно преодолевать минные заграждения без помощи тральщиков.

По мнению гендиректора "Идробалтики", комплекс "Янтарь" мог бы повысить противоминные возможности кораблей противоминной обороны проекта 12700 "Александрит", которые строятся на Средне-Невском судостроительном заводе. Это предприятие с 2019 года осуществляет за собственные средства инициативную разработку роботизированного комплекса на базе легкого и среднего ТНПА.

Цуркан напомнил, что аналогичная система противоминной обороны уже устанавливалась на морской тральщик советского производства проекта 266Э, который был ранее поставлен во Вьетнам, превратив его в современные боевую единицу ВМС.

Представленный на стенде Главного командования ВМФ РФ ТНПА представляет собой подводный аппарат с пятью винтами (легкий аппарат - с четырьмя), что позволяет ему выполнять задачи на рабочей глубине не менее 300 м, при скорости течения 3 узла, волнении моря до трех баллов. Вес среднего телеуправляемого необитаемого подводного аппарата 350 кг, легкого - 60 кг. Имеет возможность применения полезных нагрузок массой до 50 кг. Благодаря своей конструкции аппарат легко погружается на глубину и быстро всплывает на поверхность. Управление ТНПА осуществляется оператором в ручном режиме, информация о его работе поступает на консоль в реальном времени.