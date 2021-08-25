"Рособоронэкспорт" подписал первый контракт на поставку комплекса "Панцирь-С1М"

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписал первый контракт на поставку модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1М". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании в среду на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Рособоронэкспорт" подписал первый контракт на новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М", - проинформировали в пресс-службе.

"Панцирь-С1М" получил новые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем защищаемой зоны увеличен в 3 раза. Наряду с новыми ЗУР, комплекс может применять ракеты из состава комплекса "Панцирь-С1". Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.

Комплексы "Красуха" и "Репеллент-Патруль"

В пресс-службе также сообщили, что "Рособоронэкспорт" подписал первые контракты на поставку комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха" и радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль".

Мобильный комплекс РЭБ "Красуха" позволяет прикрывать командные пункты, группировки войск, средства ПВО, промышленные и административно- политические объекты особой важности. Он анализирует тип сигнала и обеспечивает воздействие на РЛС противника мощным помеховым излучением. В результате самолеты противника лишаются возможности обнаруживать цели и наводить на них высокоточные средства поражения.

"Репеллент-Патруль" способен подавлять беспилотные летательные аппараты на расстоянии до 20 км.

Другая оборонная продукция

"Рособоронэкспорт" подписал 20 контрактов на общую сумму порядка €2 млрд ($2,35 млрд) на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Как отметили в компании, были подписаны соглашения на широкий спектр оборонной продукции. "Самолеты Су-30, вертолеты Ми-35П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиационные средства поражения, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1" и новейший "Панцирь-С1М", комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха", мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", дистанционно управляемые боевые модули, оружие для кораблей и подводных лодок, стрелковое оружие и средства ближнего боя, различные боеприпасы", - добавили в "Рособоронэкспорте".

В ходе "Армии-2021" компания представила широкий спектр новой оборонной продукции. "Среди новинок, представленных иностранным партнерам на "Армии-2021", - танк Т-14 "Армата", боевые машины на базе боевой платформы "Бумеранг", разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион-Э", зенитная ракетная система "Антей-4000", ЗРПК "Панцирь-С1М", истребитель 5 поколения Су-57, БМП-3 с модулем "Бережок", современные российские средства обеспечения безопасности, новейшие образцы стрелкового оружия и многое другое", - добавили в пресс-службе.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в Кубинке с 22 по 28 августа.