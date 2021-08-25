В России разрабатывают РЛС для определения координат терпящих бедствие судов

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Мобильную радиолокационную станцию "Лагуна-И", которая сможет контролировать прибрежную зону государства и определять координаты терпящих бедствие судов, создают в России. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе НПК НИИДАР.

Там уточнили, что загоризонтная РЛС поверхностной волны береговой службы наблюдения "Лагуна-И" создается с учетом специфики Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Станция сможет обеспечить безопасность газовых и нефтяных разработок на шельфе, безопасность логистики морских грузов. А также она может применяться для контроля рыболовства, отслеживания перемещения незарегистрированного водного транспорта. Кроме того, РЛС "Лагуна-И" сможет в режиме реального времени определять координаты терпящих бедствие судов для оперативного спасения судна и экипажа", - приводит пресс-служба слова генерального директора НИИДАР Юрия Аношко.

Разработка РЛС "Лагуна-И" ведется с применением облегченных антенных модулей новой конструкции, что позволяет проводить развертывание станции на неподготовленных площадках, в том числе не оборудованных фундаментом. Также станция отличается высокой степенью климатической защиты оборудования, обеспечивающей ее работу в условиях постоянной повышенной влажности.

"Лагуна-И" сможет обеспечить непрерывный круглосуточный и всепогодный контроль морской акватории 200-мильной экономической зоны независимо от метеорологических условий. Кроме того, она будет способна одновременно вести более 200 различных надводных объектов и передавать о них информацию в реальном времени.

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