Минобороны согласовало технические требования к ударному беспилотнику "Ланцет"

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России согласовало технические требования к ударному беспилотнику-камикадзе "Ланцет", разработанному российской компанией ZALA Aero. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщили в пресс-службе группы компаний (ГК) "Калашников" (входит в Ростех).

"Министерство обороны России согласовало тактико-технические требования к беспилотнику "Ланцет", - проинформировали в пресс-службе.

Комплекс "Ланцет" производства ZALA Aero оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. Беспилотник оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Тип взрывателя - предконтактный. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.