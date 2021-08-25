"Рособоронэкспорт" получил запрос на предложения по индийскому тендеру P75i на подлодки

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) получил запрос на предоставление предложений в рамках проекта P75i на поставку подводных лодок для Военно-морских сил Индии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Рособоронэкспорта" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"В соответствии с официальным пресс-релизом индийской стороны, 20 июля 2021 года объявлен тендер на строительство шести подводных лодок проекта 75(i) с воздухонезависимой энергоустановкой (ВНЭУ). Тендер проводится в формате "Стратегическое партнерство". В качестве стратегических партнеров от индийской стороны в нем участвуют компании Mazagon Dock Shipbuilders и Larsen & Toubro. От этих компаний "Рособоронэкспортом" получены соответствующие запросы на предложения, которые в настоящее время изучаются", - проинформировали в пресс-службе.

По данным агентства ANI, разрешение на объявление тендера P75i было ранее дано на заседании совета по оборонным закупкам, которое прошло под председательством министра обороны Индии Раджнатха Сингха 4 июня. В рамках этого проекта для индийских ВМС построят шесть дизель-электрических подводных лодок, которые будут вооружены не менее 12 крылатыми ракетами для атаки целей на берегу, а также противокорабельными крылатыми ракетами.

Проект реализуется в рамках модели стратегического партнерства, которая направлена на развитие Индии как центра производства вооружений для национальной обороны, а также на экспорт. Строительство подлодок в рамках проекта должно быть реализовано на индийской территории. По информации местных СМИ, общая стоимость проекта оценивается примерно в 500 млрд рупий (около $7 млрд). Иностранные производители должны будут работать с индийским партнером в рамках национальной программы "Делай в Индии" и на условиях передачи технологий.