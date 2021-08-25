Судостроительная корпорация "АК Барс" готова к модернизации МРК типа "Буян-М"

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "АК Барс" готова начать модернизацию малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631 типа "Буян-М", соответствующие предложения с их обоснованием представлены командованию Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил ТАСС на полях Международного военно-технического форума "Армия-2021" глава корпорации Ренат Мистахов.

"Модернизационный потенциал малых ракетных кораблей проекта 21631 огромен, поэтому такие проработки были сделаны и переданы для рассмотрения ВМФ. Надеемся, что данные предложения заинтересуют флот", - сказал он.

Мистахов также сообщил, что АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" разработало четыре экспортных варианта на базе МРК проекта 21631. Это корабли проекта 21635 "Сарсар": вариант 1 - малый ракетный корабль, вариант 2 - сторожевой корабль, вариант 3 - малый противолодочный корабль, вариант 4 - патрульный корабль.

"Каждый из этих вариантов имеет свое назначение, выполняет свои задачи, имеет собственные кораблестроительные элементы и состав вооружения", - отметил глава корпорации.