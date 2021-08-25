На "Армии" представили отечественный измеритель скорости для самолетов и беспилотников

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Опытный образец отечественного доплеровского измерителя скорости и угла сноса для самолетов и беспилотников представили на форуме "Армия-2021". Испытания изделия, помогающего самолету лететь правильным курсом, планируется завершить в 2023 году, сообщили в среду журналистам в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".

Как уточнили в холдинге, доплеровский измеритель Д-055МЦ, разработанный Рыбинским заводом приборостроения (входит в "Росэлектронику" в составе концерна "Вега"), позволяет измерять скорость летательного аппарата в диапазоне от 180 до 4 500 км/ч на высоте до 20 000 м. Масса устройства не превышает 8 кг.

"Особенность нового измерителя в том, что с помощью разрабатываемых заводом блоков связи он сможет стыковаться с навигационными комплексами различных типов летательных аппаратов. Сейчас изделие находится на этапе испытаний, которые мы планируем завершить в 2023 году", - приводит пресс-служба слова генерального директора завода Андрея Комогорцева.

В "Росэлектронике" пояснили, что в составе систем навигации прибор позволяет летательному аппарату автоматически держать курс, ориентироваться в сложных метеоусловиях, в обстановке радиоэлектронных помех и отсутствия спутниковой связи.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковном КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.