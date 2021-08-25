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В Иране стартовал этап "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр

Каспийская флотилия ВМФ России представлена малыми артиллерийскими кораблями "Махачкала", "Астрахань" и спасательным буксирным судном "СБ-738"

ТЕГЕРАН, 25 августа. /ТАСС/. Церемония открытия конкурса "Кубок моря" Армейских международных игр (АрМИ-2021) прошла в среду в порту Бендер-Энзели. Об этом сообщает пресс-служба генерального консульства РФ в Реште.

"24 августа на причале порта Бендер-Энзели состоялась церемония открытия конкурса "Кубок моря" Армейских международных игр 2021, в котором в этом году соревнуются делегации военно-морских сил России, Азербайджана, Ирана и Казахстана", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "Каспийская флотилия ВМФ России представлена малыми артиллерийскими кораблями "Махачкала", "Астрахань" и спасательным буксирным судном "СБ-738".

VII Армейские международные игры - это учебно-боевые состязания военнослужащих различных государств. Они проходят с 22 августа по 4 сентября на военных полигонах 11 государств.

Теги
ИранРоссия
"Армия-2021"
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