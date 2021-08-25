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"Армия-2021"
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"Рособоронэкспорт" может построить завод по производству боеприпасов в Африке

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) прорабатывает проект строительства совместного завода по производству боеприпасов в африканской стране. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021" сообщили в компании.

"В настоящее время разрабатывается проект по строительству совместного предприятия по производству, ремонту и утилизации различных боеприпасов в одной из африканских стран", - проинформировали в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

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Россия"Армия-2021"
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