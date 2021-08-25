Научная рота при академии им. Кирова научилась печатать защитные маски на 3D-принтере

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Военнослужащие научной роты при Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова разработали маску, защищающую дыхательные пути от коронавируса, которая печатается на 3D-принтере. Разработка представлена на форуме "Армия-2021", передает корреспондент ТАСС.

"От коронавируса у нас есть маски для защиты органов дыхания. Инновация в том, что в ней есть два фильтра: один из них [состоит] из двух ватных дисков, а второй - универсальный антибактериальный фильтр - такие обычно используются в аппаратах ИВЛ", - отметил представитель научной роты.

Маска состоит из тканевой основы, в центральной части которой находится каркас, на него устанавливается фильтр. Каркас военнослужащие печатают на 3D-принтере.

Как уточнил представитель научной роты, время работы универсального антибактериального фильтра составляет 20 часов, для ватных дисков - до двух часов. "Простота и технология позволяет изготавливать маски в больших масштабах в кратчайшие сроки. Одна маска печатается примерно пять часов. Себестоимость одной такой маски 150 рублей", - добавил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.